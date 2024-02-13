Преступность в России идет на север

Северные регионы России стали лидерами по темпам роста преступности. В 2023 году в пятерку по основным криминальным инцидентам — убийствам и покушениям, кражам, разбоям — вошли Красноярский край, Чукотский автономный округ и Магаданская область, сообщает МВД России в сводном отчете, посвященном картине преступности в России.
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