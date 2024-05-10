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Военные новости ★ спецоперация

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Defense News: подводный флот ВМС США слишком мал, чтобы продавать субмарины Австралии

Defense News: подводный флот ВМС США слишком мал, чтобы продавать субмарины Австралии

Американская пресса утверждает, что в ВМС США отсутствует достаточное количество подводных лодок. Размер американского подводного флота остается неизменным как минимум на протяжении последних десяти лет, несмотря на то, что спрос на них продолжает расти.

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