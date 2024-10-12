Проезд через железнодорожный переезд в Беломорске ограничат

Настил будут разбирать, так что транспорт через переезд не пропустят В понедельник, 14 октября, в Беломорске на железнодорожном переезде на 781 км станции Беломорск — автодорога на вокзал — будут проводить ремонтные работы с разборкой настила.
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