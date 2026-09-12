Мобилизация после выборов 2026, будет ли новая волна осенью

Мобилизация после выборов 2026 года официально не объявлена. По состоянию на 12 сентября нет опубликованного решения президента, указа или другого документа о начале новой волны мобилизационных мероприятий после голосования в Госдуму.
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