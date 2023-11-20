Уроженец Молдовы устроил поджог на железной дороге в Подмосковье и был задержан

Столичные транспортные полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 34-летнего уроженца Молдовы, подозреваемого в поджоге железнодорожного оборудования на перегоне Овражки — Родники в Подмосковье.
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