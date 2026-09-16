Цивилева указала, на что должно быть направлено взаимодействие военных ведомств

ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие военных ведомств разных стран должно быть направлено на создание условий для сохранения глобальной и региональной стабильности.
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