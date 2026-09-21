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«Орел и рыба»: как участники финфорума сравнили российского инвестора с животными и мифами

Участники Московского финансового форума нашли яркие образы для описания российского инвестора, подчеркнув его ключевые черты: стойкость, трудолюбие, надежду на рост и склонность к краткосрочным оценкам.

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