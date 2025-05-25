Расскажите, как вы едите мороженое, а мы опишем ваш характер

Привычка есть любимое лакомство определенным способом может многое рассказать о вашем характере. фото: iStockphotoВы просто берете мороженое, чтобы насладиться охлаждающим десертом, но психологи утверждают: в этот момент начинается самая настоящая магия.
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