Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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О разнице менталитета русского и американца

О разнице менталитета русского и американца

Недавно услышал отрывок из интервью Скотта Риттера, где ведущий задал вопрос: – Если бы вы, Скотт, были главным генералом армии России и Путин сказал бы вам: "Скотт, я хочу, чтобы ты закончил эту войну как можно скорее.

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Владимир Алтайцев
Не  Задорный, а  Задорнов
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