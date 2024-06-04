Депутат Госдумы указал Зеленскому на его неадекватность

МОСКВА, 4 мая, ФедералПресс. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что звонки президента Украины Владимира Зеленского лидерам стран СНГ с просьбой приехать на конференцию в Швейцарию указывают на его «безумство».
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