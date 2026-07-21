"Бескомпромиссный агрессор": В Кремле узнали про "секретное оружие" Украины в окружении Трампа

Вероятно, за переменчивым настроением президента США стоит конкретный человек. Республиканец нередко меняет своё отношение к Москве и Киеву, но последние месяцы он явно даёт понять, что поддерживает позицию Зеленского.
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