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Bloomberg: стал известен ответ Зеленского на предложение Фицо о встрече в Давосе

Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, отреагировал на предложение словацкого премьера Роберта Фицо провести встречу на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе словами про Сочи.

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