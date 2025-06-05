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Гибридные авиакрылья для морской авиации Великобритании

Гибридные авиакрылья для морской авиации Великобритании

Великобритания планирует перестроить свою палубную авиацию. Для расширения её возможностей предлагается концепция гибридного авиакрыла, объединяющего пилотируемую и беспилотную авиацию.

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