Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия

Сигнал Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны на Западе услышали и поняли, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
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