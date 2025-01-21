RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 453 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    "...Зеленский: участие Европы в переговорах по Украине под вопросом..."(с)   Неучастие Украины в переговорах по Украи...Зеленский: участи...
  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️🙏🙏🙏🙏🙏Эрдоган объявил 2...
  • Валентин Щербаков
    Никакой сделки не будет, а будут российско-американские переговоры...Daily Express: сд...

Военкор RT: в здании лагеря в Часовом Яре нашли развешанные американские флаги

Военкор RT: в здании лагеря в Часовом Яре нашли развешанные американские флаги

Российские военные ведут штурм мощных укреплений ВСУ в корпусе детского лагеря на юго-востоке Часова Яра, военкор RT Влад Андрица рассказал, что в одном из зданий лагеря штурмовики нашли развешанные американские флаги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх