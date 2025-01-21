Военкор RT: в здании лагеря в Часовом Яре нашли развешанные американские флаги

Российские военные ведут штурм мощных укреплений ВСУ в корпусе детского лагеря на юго-востоке Часова Яра, военкор RT Влад Андрица рассказал, что в одном из зданий лагеря штурмовики нашли развешанные американские флаги.
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