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Путин проиндексировал зарплаты высшим чиновникам и генпрокурору на 5,5%

Путин проиндексировал зарплаты высшим чиновникам и генпрокурору на 5,5%

Путин проиндексировал зарплаты высшим чиновникам и генпрокурору на 5,5% Елена ГалицкаяПрезидент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат отдельным категориям госслужащих на 5,5% с 1 октября 2023 года.

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Комментарии
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Иван Щукин
Ну правильно, а то скоро на паперти буду стоять с протянутой рукой!
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11 час.

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