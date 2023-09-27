Путин проиндексировал зарплаты высшим чиновникам и генпрокурору на 5,5% Елена ГалицкаяПрезидент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат отдельным категориям госслужащих на 5,5% с 1 октября 2023 года.
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