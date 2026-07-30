Глава МИД отметил, что сейчас Россия воюет с прямыми последователями и потомками нацистов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал канцлеру Германии Фридриху Мерцу «быть готовым» в ответ на его амбициозные заявления о главенстве в Европе.
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