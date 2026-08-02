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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вингер «Наполи» Линдстрем переходит в «Шальке» – аренда с правом выкупа за 5 млн евро и бонусами за результаты

Вингер «Наполи» Йеспер Линдстрем переходит в «Шальке» на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

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