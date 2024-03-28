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Ролан Гусев назвал сильнейшего футболиста России

Ролан Гусев назвал сильнейшего футболиста России

Ролан Гусев считает Константина Тюкавина лучшим российским футболистом в РПЛ. Бывший полузащитник сборной России, ЦСКА и московского «Динамо», а ныне член тренерского штаба бело-голубых Ролан Гусев, назвал другого динамовца Константина Тюкавина лучшим футболистом страны.

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