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Закон и Порядок

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Почему абхазы не хотят в Россию. Что их не устраивает?

Почему абхазы не хотят в Россию. Что их не устраивает?

Разговоры с представителями этой национальности привели меня к следующему пониманию - Россию они уважают, россиянам - благодарны, за то, что мы помогли им избежать этнических чисток в 90-е годы, но вот основные тезисы, почему они не хотят в Россию - такие: Первый и главный.

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