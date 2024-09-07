Почему абхазы не хотят в Россию. Что их не устраивает?

Разговоры с представителями этой национальности привели меня к следующему пониманию - Россию они уважают, россиянам - благодарны, за то, что мы помогли им избежать этнических чисток в 90-е годы, но вот основные тезисы, почему они не хотят в Россию - такие: Первый и главный.