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Закон и Порядок

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Что нельзя делать в Марков день: память преподобного, приметы и традиции 11 апреля

Что нельзя делать в Марков день: память преподобного, приметы и традиции 11 апреля

В этот день в храме освящали березовые ветви. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU 11 апреля (29 марта по старому стилю) Православная церковь чтит память нескольких святых, в том числе мученика Марка Арефусийского, а также родоначальников Псково-Печерского монастыря Ионы и Марка.

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