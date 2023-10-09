Почему тачскрины вытесняют «физические» клавиши? Ответ эксперта

Читатель «За рулем» хочет узнать:— Есть ли в современном автомобиле разумное место для механических переключателей? Или тачскрины окончательно победили?Ответ экспертаКирилл Милешкин, редактор:– На это можно посмотреть с трех точек зрения.
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