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За рулем

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Почему тачскрины вытесняют «физические» клавиши? Ответ эксперта

Почему тачскрины вытесняют «физические» клавиши? Ответ эксперта

Читатель «За рулем» хочет узнать:— Есть ли в современном автомобиле разумное место для механических переключателей? Или тачскрины окончательно победили?Ответ экспертаКирилл Милешкин, редактор:– На это можно посмотреть с трех точек зрения.

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