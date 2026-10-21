После появления медведей вблизи жилых зон администрация муниципалитета, в который входят станция Мочище, поселок Садовый, село Новокаменка и другие населенные пункты, запретила детям находиться на улице без взрослых с 19:00 до 07:00 и рекомендовала жителям не ходить в лес.