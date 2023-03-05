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Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 79 голов

Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 79 голов

Александр Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки – 79 голов. Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (8:3) и был признан первой звездой.

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