Названы наиболее востребованные в ближайшие 10 лет навыки

Виктория Подсухина, педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education, рассказала в беседе с RT о том, какие навыки будут востребованы в ближайшие пять — десять лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии