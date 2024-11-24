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Названы наиболее востребованные в ближайшие 10 лет навыки

Названы наиболее востребованные в ближайшие 10 лет навыки

Виктория Подсухина, педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education, рассказала в беседе с RT о том, какие навыки будут востребованы в ближайшие пять — десять лет.

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