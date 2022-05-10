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Роспотребнадзор: Линии "омикрона" ВА.4 и ВА.5 являются более заразными

Роспотребнадзор: Линии "омикрона" ВА.4 и ВА.5 являются более заразными

Глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил журналистам, что некоторые линии мутаций штамма "омикрон" являются более заразными, чем изначальный вариант .

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