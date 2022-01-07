♀♂ Гостиная для друзей

36 660 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mark kapustin
    А что не так?  Завидуете ?!А чем вам Волочко...
  • Нюня
    Спасибо! Душевно так, тепло написано...👍Посленовогодний д...
  • Александра Иванова
    Красивая женщина. Талантливая балерина. Не завидуйте, не доплюните до нее, как не старайтесь.Анастасия Волочко...

7 причин, почему понятие «любовь» в последние годы сильно изменилось

7 причин, почему понятие «любовь» в последние годы сильно изменилось

- 1. Появление в нашей жизни приложений для знакомств и социальных сетейНет, конечно, и раньше можно было знакомиться людьми противоположного пола на улицах (самых смелых это не останавливало), по объявлениям в газете или на дружеских вечеринках.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх