Стретчинг: 34 упражнения на растяжку. Что и как мы тянем

Растяжка мышц нужна всем — заложникам сидячего образа жизни, физически активным людям и спортсменам. Обеспечивая приток крови к мышцам, растяжка помогает улучшить осанку, облегчить выполнение различных упражнений, снижая при этом риск травм и ослабляя болевые ощущения.