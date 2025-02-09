Стретчинг: 34 упражнения на растяжку. Что и как мы тянем

Растяжка мышц нужна всем — заложникам сидячего образа жизни, физически активным людям и спортсменам. Обеспечивая приток крови к мышцам, растяжка помогает улучшить осанку, облегчить выполнение различных упражнений, снижая при этом риск травм и ослабляя болевые ощущения.
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