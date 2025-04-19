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Кукуян верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом» за контакт Черникова с Мостовым. ЭСК поддержала решение

В 24-м туре Премьер-лиги команда из Санкт-Петербурга дома одержала победу со счетом 4:1. «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС) с просьбой рассмотреть эпизод на 48-й минуте, когда арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти после падения Андрея Мостового в штрафной площади после контакта с Александром Черниковым.

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