В Брянске жители Соснового Бора из-за аварии остались без электричества

Авария в Володарском районе произошла вечером 18 октября. На место происшествия на подстанцию Мамоновскую выезжала аварийно-восстановительная бригада "Брянскэнерго", - рассказали 19 октября в пресс-службе Брянской городской администрации .
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