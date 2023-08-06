Момент наивысшего счастья: Агаларов появился на курорте с двумя любимыми женщинами сразу

Артист отправился с малышкой Афиной и ее мамой Аленой Гавриловой на отдых к морю и солнцу. Эмин Агаларов соцсетиЭмин Агаларов сейчас отдыхает на фешенебельном курорте со своими любимыми женщинами — дочерью Афиной и ее матерью Аленой Гавриловой.