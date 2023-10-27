Решение принято: ЕС «подарит» Украине часть замороженных российских активов

Лидеры Евросоюза поддержали идею отдать замороженные российские активы Украине. В декабре Еврокомиссия будет выдвигать официальные юридические предложения, чтобы все члены проголосовали по этому поводу, хотя по сути решение уже принято.
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