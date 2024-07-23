Кемеровчанину ограничили свободу за покупку водительских прав

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 23 июля сообщили, что Ленинский районный суд Кемерова осудил 35-летнего мужчину по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
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