Mazda анонсировала беспрецедентное обновление больших кроссоверов CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90

Дело не ограничится новыми бамперами Mazda планирует масштабно модернизировать кроссоверы CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 — изменения затронут дизайн кузова, интерьер и силовые установки.
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