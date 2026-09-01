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Mazda анонсировала беспрецедентное обновление больших кроссоверов CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90

Mazda анонсировала беспрецедентное обновление больших кроссоверов CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90

Дело не ограничится новыми бамперами Mazda планирует масштабно модернизировать кроссоверы CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 — изменения затронут дизайн кузова, интерьер и силовые установки.

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