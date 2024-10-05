ВК убрал с платформы выпуск «Что было дальше» с Рузилем Минекаевым и Алексеем Чумаковым "Очень много комментариев с вопросами про неожиданное удаление выпуска из ВК.
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ВК убрал с платформы выпуск «Что было дальше» с Рузилем Минекаевым и Алексеем Чумаковым "Очень много комментариев с вопросами про неожиданное удаление выпуска из ВК.