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Газета.ру

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В Москве на МКАД массовое ДТП создало пробку на 7 километров

В Москве на МКАД массовое ДТП создало пробку на 7 километров

На внутренней стороне Московской кольцевой автодороги произошла серьезная авария с участием нескольких грузовых автомобилей и легковой машины.

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