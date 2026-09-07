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Мировое обозрение

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Нанесён удар по важному логистическому объекту врага в Краматорске (ВИДЕО)

Нанесён удар по важному логистическому объекту врага в Краматорске (ВИДЕО)

В Краматорске нанесён удар по стратегически важному объекту логистической инфраструктуры противника.

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