Willing to short bonds if I get the chance U.S. Treasury Bond Futures CBOT:ZB1! Principlesofmathprob Bonds have been falling hard and, by the looks of it, they want to keep falling: So I'm going to follow the trend.
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