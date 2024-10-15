Депутат и певец Майданов: готовится закон о контроле над квадробингом

Е Пронина

меры надо к родителям принимать(штраф в плоть до лишения родительских прав) ,которые это поощряют и разрешают и проплачивают)а, для детей надо сделать все секции по занятию спорта бесплатными, как и кружки по интересам и развитию творчества))заниматься надо воспитательным процессом ,а не законы бестолковые принимать))