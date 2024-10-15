В Госдуме разрабатывают законопроект, касающийся контроля над квадробингом. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов.
Депутат и певец Майданов: готовится закон о контроле над квадробингом
Комментарии
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Е Пронина
меры надо к родителям принимать(штраф в плоть до лишения родительских прав) ,которые это поощряют и разрешают и проплачивают)а, для детей надо сделать все секции по занятию спорта бесплатными, как и кружки по интересам и развитию творчества))заниматься надо воспитательным процессом ,а не законы бестолковые принимать))
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