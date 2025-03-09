Сладкоежкам во время Великого поста: чем заменить привычные масляные лакомства – 9 постных сладостей Ольга БезродняяЕсть несколько вариантов лакомств, которые соответствуют постным правилам и могут согреть душу и поднять настроение даже в Великий пост, когда верующие стараются ограничивать себя в еде, включая сладости.