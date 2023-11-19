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Системы для сдачи ЕГЭ переведут на отечественное ПО. План Рособрнадзора до 2026 года

Системы для сдачи ЕГЭ переведут на отечественное ПО. План Рособрнадзора до 2026 года

В рамках модернизации системы образования Рособрнадзор намерен перевести все системы, связанные с проведением единого государственного экзамена (ЕГЭ), на отечественное программное обеспечение (ПО) к 2026 году.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Правильно. Сразу на Лубянке баллы расставлять надо.
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