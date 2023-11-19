Системы для сдачи ЕГЭ переведут на отечественное ПО. План Рособрнадзора до 2026 года

В рамках модернизации системы образования Рособрнадзор намерен перевести все системы, связанные с проведением единого государственного экзамена (ЕГЭ), на отечественное программное обеспечение (ПО) к 2026 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии