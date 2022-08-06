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Торонто (WTA). Касаткина в первом круге сыграет с Андрееску, Кудерметова может выйти на Швентек

Стала известна сетка турнира WTA 1000 в Торонто, который пройдет на следующей неделе. Вероника Кудерметова в первом круге сыграет с Шелби Роджерс – это будет повторение полуфинала в Сан-Хосе.

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