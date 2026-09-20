Цены под наблюдением. Какие продукты попадут под мониторинг с 1 января

Сам по себе рост стоимости продуктов не обязательно станет поводом для вмешательства С 1 января 2027 года в России начнет действовать системный мониторинг цен на 24 вида продовольственных товаров.
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