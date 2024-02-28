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Микробиолог Никулин: химическое оружие BZ может вывести из строя все подразделение

Микробиолог Никулин: химическое оружие BZ может вывести из строя все подразделение

Аналог боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ – это не самое опасное из химических веществ, отметил микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

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