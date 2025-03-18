ФСБ опубликовала видео признания жителя Орловской области о переводе средств ВСУ

Житель Орловской области, осужденный на 15 лет за государственную измену после неоднократных переводов денежных средств для вооруженных формирований Украины, переводил эти деньги в криптовалюту, в содеянном он раскаялся.
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