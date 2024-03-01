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Лавров ответил на заявление Остина о войне НАТО с Россией: «По Фрейду вырвалось»

Лавров ответил на заявление Остина о войне НАТО с Россией: «По Фрейду вырвалось»

МОСКВА, 1 марта, ФедералПресс. Министр иностранных дел страны Сергей Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова главы Минобороны США Ллойда Остина о том, что в случае поражения Украины НАТО придется воевать с Россией.

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