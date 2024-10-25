В столице Украины и в регионах объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, 26 октября стало известно из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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