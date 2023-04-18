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Врачи заставили Ольгу Бузову провести суточный мониторинг работы сердца

Врачи заставили Ольгу Бузову провести суточный мониторинг работы сердца

Телеведущая и певица Ольга Бузова решила проверить свою сердечно-сосудистую систему. Однако простой поход к кардиологу превратился в целое обследование.

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