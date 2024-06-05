Полицейские и общественники устроили праздник для воспитанников социального приюта в Калининградской области

В рамках акции «Каникулы с общественным советом» сотрудник ПДН УМВД России по Калининградской области подполковник полиции Екатерина Митрофанова совместно с членом Общественного совета при УМВД России по Калининградской области Екатериной Овсянниковой посетили Социальный приют для детей и подростков Nº 1.