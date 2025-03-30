Воробьев о 3-м матче с минским «Динамо»: «ЦСКА надо выигрывать. Ребята знают, что делать, во 2-й игре они уже все правильно сделали, кроме реализации»

В пятницу ЦСКА уступил на выезде 3:5 во втором матче серии плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ. – Можно сказать, что после двух матчей у вас есть полное понимание модели игры «Динамо»? – Мы готовились к сопернику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии