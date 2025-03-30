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Воробьев о 3-м матче с минским «Динамо»: «ЦСКА надо выигрывать. Ребята знают, что делать, во 2-й игре они уже все правильно сделали, кроме реализации»

В пятницу ЦСКА уступил на выезде 3:5 во втором матче серии плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ. – Можно сказать, что после двух матчей у вас есть полное понимание модели игры «Динамо»?  – Мы готовились к сопернику.

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